Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik Çözümler!

Isparta Valiliği’nin 14 Mayıs 2025 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile düğün, sünnet, nikah ve benzeri etkinliklerde toplu yemek ikramlarında yeni bir dönem başladı. Artık tüm ikramların, kişiye özel tabldot usulü ve hijyen kurallarına uygun olarak sunulması zorunlu hale geldi.

Bu karar, organizasyon sahipleri için hem sorumluluk hem de fırsat doğuruyor. İşte bu noktada devreye giren VIA Temizlik Ambalaj, Isparta’da organizasyonların en büyük destekçisi oluyor.

Hijyenik, Pratik ve Denetime Uygun Çözümler

VIA Temizlik Ambalaj, tek kullanımlık ve hijyenik ürün çeşitliliği ile düğünlerden sünnetlere, nişanlardan toplu yemek organizasyonlarına kadar her ihtiyaca yanıt veriyor.

Firmanın öne çıkan ürünleri:

5 gözlü kapaklı tabldotlar

Köpük tabak ve kapaklar

Plastik çatal-kaşık

Karton bardaklar

Çay karıştırıcılar

Sofra kağıtları

Çöp poşetleri

Sızdırmaz paket kaplar

Islak mendil

Temizlik ürünleri ve deterjanlar

Organizasyon Sahipleri İçin Büyük Kolaylık

Hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyat avantajlarıyla dikkat çeken VIA Temizlik Ambalaj, organizasyon sahiplerinin yeni yönetmeliğe tam uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Böylece etkinlikler hem daha güvenli hem de sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.

Adres: Çünür Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1, A101 Yanı

Telefon: 0 544 777 37 99 – Selami Demiralay

Artık toplu organizasyonlarda hem misafirlerinizin sağlığını koruyun hem de denetimlere tam uyum sağlayın. Çözümün adı: VIA Temizlik Ambalaj!





































































Dispanserler