ISPARTA
G.Tarihi: 19.08.2025 20:56
 Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik Çözümler!

Isparta Valiliği’nin 14 Mayıs 2025 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile düğün, sünnet, nikah ve benzeri etkinliklerde toplu yemek ikramlarında yeni bir dönem başladı. Artık tüm ikramların, kişiye özel tabldot usulü ve hijyen kurallarına uygun olarak sunulması zorunlu hale geldi.

Bu karar, organizasyon sahipleri için hem sorumluluk hem de fırsat doğuruyor. İşte bu noktada devreye giren VIA Temizlik Ambalaj, Isparta’da organizasyonların en büyük destekçisi oluyor.

 Hijyenik, Pratik ve Denetime Uygun Çözümler

VIA Temizlik Ambalaj, tek kullanımlık ve hijyenik ürün çeşitliliği ile düğünlerden sünnetlere, nişanlardan toplu yemek organizasyonlarına kadar her ihtiyaca yanıt veriyor.

Firmanın öne çıkan ürünleri:

  • 5 gözlü kapaklı tabldotlar

  • Köpük tabak ve kapaklar

  • Plastik çatal-kaşık

  • Karton bardaklar

  • Çay karıştırıcılar

  • Sofra kağıtları

  • Çöp poşetleri

  • Sızdırmaz paket kaplar

  • Islak mendil

  • Temizlik ürünleri ve deterjanlar

 Organizasyon Sahipleri İçin Büyük Kolaylık

Hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyat avantajlarıyla dikkat çeken VIA Temizlik Ambalaj, organizasyon sahiplerinin yeni yönetmeliğe tam uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Böylece etkinlikler hem daha güvenli hem de sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.

Adres: Çünür Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1, A101 Yanı
Telefon: 0 544 777 37 99 – Selami Demiralay

 Artık toplu organizasyonlarda hem misafirlerinizin sağlığını koruyun hem de denetimlere tam uyum sağlayın. Çözümün adı: VIA Temizlik Ambalaj!

 

DSC1627
 

Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu
  • Hareketli Havlu
  • Jumbo Tuvalet Kağıdı
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı
  • Ev Tipi Tuvalet Kağıdı
  • Koparmalı El Havlusu
  • Dispanser Peçete
  • Z Havlu
  • Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40
  • Garson Katlama Peçete
  • 21 cm Hareketli Havlu
  • Hareketli Havlu
     
Dispanserler
  • Haraketli Havlu Makinaları
  • Z Katlı Havlu Aparatları
  • Alttan Çekmeli Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • Sıvı Sabunluk Aparatları
  • Köpük Sabun Aparatı
  • Dispanser Peçete Aparatı
  • Klozet Kapak Örtüsü Aparatı

 

Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu
  • Hareketli Havlu
  • Jumbo Tuvalet Kağıdı
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı
  • Ev Tipi Tuvalet Kağıdı
  • Koparmalı El Havlusu
  • Dispanser Peçete
  • Z Havlu
  • Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40
  • Garson Katlama Peçete
  • 21 cm Hareketli Havlu
  • Hareketli Havlu
     
Dispanserler
  • Haraketli Havlu Makinaları
  • Z Katlı Havlu Aparatları
  • Alttan Çekmeli Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • Sıvı Sabunluk Aparatları
  • Köpük Sabun Aparatı
  • Dispanser Peçete Aparatı
  • Klozet Kapak Örtüsü Aparatı

 

DSC-0564
