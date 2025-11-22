ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 ŞÜPHELİYE İŞLEM

İlimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor.

Bu doğrultuda, 20.11.2025 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda;

Paketler hâlinde satışa hazır toplam 9,13 gram esrar maddesi ,

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 10.300 TL nakit para

ele geçirildi.

Yapılan işlemler sonucunda;

4 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı ,

2 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması hâlinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilir veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunulabilir.

Narvas Projesi kapsamında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilmektedir.

