ISPARTA’DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: ON BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ağustos 2025 tarihinde Keçiborlu ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda;

  • 44 bin 500 dal doldurulmuş makaron,

  • 69 bin 400 dal boş makaron,

  • 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

 Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

