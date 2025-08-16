ISPARTA’DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: ON BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ağustos 2025 tarihinde Keçiborlu ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda;
44 bin 500 dal doldurulmuş makaron,
69 bin 400 dal boş makaron,
12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.