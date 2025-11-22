METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI: LA NİNA GELİYOR – SERT SOĞUKLAR KAPIDA!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu değerlendirmelerini paylaşarak 24 Kasım’dan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini duyurdu. Uzmanlar, özellikle Marmara ve iç kesimlerde belirgin bir soğuma yaşanacağını vurguladı.
La Niña etkisinin güçlenmesiyle birlikte 2025 kışının normalden daha soğuk geçeceği, ocak–şubat aylarında kar yağışı ihtimalinin artacağı belirtiliyor.
SOĞUKLAR 7–10 GÜN ERKEN GELDİ
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, atmosferdeki dengesiz yapının etkisiyle beklenen soğukların kasım ayı sonunda değil, yaklaşık 10 gün önce ülkeye giriş yaptığını açıkladı.
Özdemir, jet akımlarındaki dalgalanmaların arttığını ve atmosferin bu yıl çok daha tepkisel olduğuna dikkat çekti.
İSTANBUL’A 18 DERECELİK SOĞUK ŞOKU
Hafta boyunca lodos nedeniyle 20–23°C bandında seyreden sıcaklıkların,
24 Kasım’da 18°C’ye,
27–28 Kasım’da 13°C’ye,
Gece ise 8°C’ye kadar düşeceği bildirildi.
Marmara genelinde 27–28 Kasım tarihlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ifade edildi.
LA NİNA VE 2025–2026 KIŞ SENARYOSU
Pasifik’te güçlenen La Niña olayının Türkiye’ye dolaylı etkileri bu kış daha belirgin hissedilecek.
Uzmanlara göre:
Aralık ayında İstanbul’da güçlü kar ihtimali düşük,
Asıl kar yağışı senaryosu ocak–şubat döneminde güçlenecek,
Kıyı bölgelerinde kalıcı kar örtüsü zor görünüyor.
Türkiye, ay sonunda başlayan soğuma trendiyle birlikte hızlı bir kış başlangıcına hazırlanıyor.
21 KASIM İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu. Gece Balıkesir’in batısında yerel sağanak bekleniyor.
Rüzgar güney–güneybatı yönlerden kuvvetli.
Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 22°C – Çok bulutlu
İstanbul: 21°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli: 21°C – Çok bulutlu
EGE
Gece Güney Ege kıyılarında yerel sağanak.
Kuzey Ege kıyılarında lodos kuvvetli.
A. Karahisar: 20°C – Çok bulutlu
Denizli: 24°C – Çok bulutlu
İzmir: 25°C – Yerel sağanak
Manisa: 24°C – Çok bulutlu
AKDENİZ
Adana: 29°C – Az bulutlu
Antalya: 27°C – Çok bulutlu
Hatay: 23°C – Az bulutlu
Isparta: 20°C – Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 19°C – Az bulutlu
Eskişehir: 18°C – Az bulutlu
Kayseri: 18°C – Az bulutlu
Konya: 20°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 19°C – Parçalı bulutlu
Düzce: 23°C – Parçalı bulutlu
Sinop: 24°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 22°C – Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya: 20°C – Parçalı bulutlu
Rize: 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun: 24°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 20°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Sabah ve gece pus–sis bekleniyor.
Erzurum: 2°C – Az bulutlu
Kars: 13°C – Az bulutlu
Malatya: 12°C – Az bulutlu
Van: 13°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 18°C – Az bulutlu
Gaziantep: 21°C – Az bulutlu
Mardin: 20°C – Az bulutlu
Siirt: 18°C – Az bulutlu
Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceği bu dönemde, vatandaşların hava durumu raporlarını yakından takip etmeleri öneriliyor.