METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI: LA NİNA GELİYOR – SERT SOĞUKLAR KAPIDA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu değerlendirmelerini paylaşarak 24 Kasım’dan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini duyurdu. Uzmanlar, özellikle Marmara ve iç kesimlerde belirgin bir soğuma yaşanacağını vurguladı.

La Niña etkisinin güçlenmesiyle birlikte 2025 kışının normalden daha soğuk geçeceği, ocak–şubat aylarında kar yağışı ihtimalinin artacağı belirtiliyor.

SOĞUKLAR 7–10 GÜN ERKEN GELDİ

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, atmosferdeki dengesiz yapının etkisiyle beklenen soğukların kasım ayı sonunda değil, yaklaşık 10 gün önce ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

Özdemir, jet akımlarındaki dalgalanmaların arttığını ve atmosferin bu yıl çok daha tepkisel olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL’A 18 DERECELİK SOĞUK ŞOKU

Hafta boyunca lodos nedeniyle 20–23°C bandında seyreden sıcaklıkların,

24 Kasım’da 18°C’ye ,

27–28 Kasım’da 13°C’ye ,

Gece ise 8°C’ye kadar düşeceği bildirildi.

Marmara genelinde 27–28 Kasım tarihlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ifade edildi.

LA NİNA VE 2025–2026 KIŞ SENARYOSU

Pasifik’te güçlenen La Niña olayının Türkiye’ye dolaylı etkileri bu kış daha belirgin hissedilecek.

Uzmanlara göre:

Aralık ayında İstanbul’da güçlü kar ihtimali düşük ,

Asıl kar yağışı senaryosu ocak–şubat döneminde güçlenecek,

Kıyı bölgelerinde kalıcı kar örtüsü zor görünüyor.

Türkiye, ay sonunda başlayan soğuma trendiyle birlikte hızlı bir kış başlangıcına hazırlanıyor.

21 KASIM İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu. Gece Balıkesir’in batısında yerel sağanak bekleniyor.

Rüzgar güney–güneybatı yönlerden kuvvetli.

Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 22°C – Çok bulutlu

İstanbul: 21°C – Parçalı bulutlu

Kırklareli: 21°C – Çok bulutlu

EGE

Gece Güney Ege kıyılarında yerel sağanak.

Kuzey Ege kıyılarında lodos kuvvetli.

A. Karahisar: 20°C – Çok bulutlu

Denizli: 24°C – Çok bulutlu

İzmir: 25°C – Yerel sağanak

Manisa: 24°C – Çok bulutlu

AKDENİZ

Adana: 29°C – Az bulutlu

Antalya: 27°C – Çok bulutlu

Hatay: 23°C – Az bulutlu

Isparta: 20°C – Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 19°C – Az bulutlu

Eskişehir: 18°C – Az bulutlu

Kayseri: 18°C – Az bulutlu

Konya: 20°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 19°C – Parçalı bulutlu

Düzce: 23°C – Parçalı bulutlu

Sinop: 24°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak: 22°C – Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya: 20°C – Parçalı bulutlu

Rize: 20°C – Parçalı bulutlu

Samsun: 24°C – Parçalı bulutlu

Trabzon: 20°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Sabah ve gece pus–sis bekleniyor.

Erzurum: 2°C – Az bulutlu

Kars: 13°C – Az bulutlu

Malatya: 12°C – Az bulutlu

Van: 13°C – Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 18°C – Az bulutlu

Gaziantep: 21°C – Az bulutlu

Mardin: 20°C – Az bulutlu

Siirt: 18°C – Az bulutlu

Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceği bu dönemde, vatandaşların hava durumu raporlarını yakından takip etmeleri öneriliyor.