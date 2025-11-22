ISPARTA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Kasım 2025 tarihinde Isparta il merkezinde yapılan operasyonlarda iki farklı adreste arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, kaçak yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen çeşitli gıda maddeleri ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ



