Isparta’da Yazın Yeni Yıldızı: Nur Pastanesi’nde Belçika Çikolatalı Dondurma!

Isparta’da sıcak yaz günlerine en tatlı çözüm Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nden geliyor! Yıllardır kalitesiyle damaklarda iz bırakan Nur Pastanesi, şimdi de yepyeni bir lezzetiyle konuşuluyor: Belçika Çikolatalı Dondurma.

20 Farklı Lezzet, Şimdi Daha da Güçlü!

Kakaolu, sade, Korkuteli’nin meşhur yanık dondurması, vişneli, limonlu, tahinli, bitter çikolatalı, fıstıklı, bal bademli, fındık krokanlı, karadutlu, cevizli, orman meyveli, böğürtlenli, karamelli, muzlu, çilekli ve kavunlu derken… Şimdi listeye yepyeni bir yıldız katıldı: Belçika çikolatalı dondurma! Yoğun kıvamı ve gerçek Belçika çikolatasının aromasıyla, çikolata tutkunları için vazgeçilmez olacak.

Günlük ve Doğal Malzemelerle Hazırlanıyor

Nur Pastanesi’nin tüm dondurmaları, günlük ve tamamen doğal malzemelerle hazırlanıyor. Bu da her kaşıkta tazelik ve güven veriyor. Özellikle Belçika çikolatalı dondurmanın lezzeti, daha ilk lokmada kendini hissettiriyor.

Alo Paket ile Serinlik Kapınızda!

Dışarı çıkmaya üşendiğiniz yaz akşamlarında bile bu eşsiz dondurmadan mahrum kalmayın. Alo Paket Hattı: 0 532 552 42 84 / 0 543 932 05 32 numaralarından siparişinizi verin, serinliği kapınıza kadar getirelim.

Adres: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta

Çalışma Saatleri: Gece 02:00’ye kadar açık!

Eğer yazın sıcağında hem serinlemek hem de tatlı bir kaçamak yapmak istiyorsanız, Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nin yeni Belçika Çikolatalı Dondurması tam size göre!



