Son dakika haberi: Türkiye'de tüm ligler ertelendi!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini açıkladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.



TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Lig erteleme tarihinin yapılacak çalışmalar sonrası belirleneceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla Ankara'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi.



Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kasapoğlu şu şekilde konuştu:

Türkiye olarak, salgın ilk ortaya çıktığı andan itibaren, bu işin üzerine giden ilk ülkelerden biriyiz. Tedbirlere harfiyen uyulması çok önemli. Devletimizin tüm kurumları ellerinden geleni yapıyor."

"Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA'da da EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı. Federasyon başkanlarıyla detaylı bir değerlendirme imkanı bulduk. Bizim amacımız Türk gençlerinin yarınlarını planlamak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.



NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

"Sayın Bakan'ın daveti üzerine federasyonları başkanları olarak geldik ve değerli bir toplantı yaptık. Çalışmalarımıza kulüplerle devam edeceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı tespit edeceğiz. Hedefimiz liglerin en kısa sürede başlaması ve taraftarlarla birlikte statlarda olmak. En kısa sürede bu tarihleri belirleyeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."



HİDAYET TÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Devlet olarak bu zaman kadar atılmış adımlar bizleri çok mutlu etti. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir günden geçiyoruz. Sporcuların çekincelerini, kaygılarımızı her zaman Bakanımıza bildiriyorduk. Alınan bu karar, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirleri görüştük. Hijyen konusunda federasyonlar olarak gerekenleri yapacağız. Federasyonlar olarak, sporculardan, antrenörlerden, hakemlerden isteklerimiz farklı olacak. Kendilerine iyi bakmalarını isteyeceğiz."



