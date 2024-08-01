SGK'dan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Önemli Değişiklikler: 2 Ağustos 2024'te Yürürlüğe Giriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde önemli değişiklikler yaptı ve bu düzenlemeler 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu karar, birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni Eklemeler ve Değişiklikler

SGK, listeye yeni ilaçlar ekleyerek hastaların daha geniş bir ilaç yelpazesine ulaşmasını hedefliyor. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar listeye dahil edildi. Ancak, mevcut ilaçların bazı kullanım alanları ve geri ödeme koşulları da değiştirildi. Bu durum, bazı hastalar için ilaç masraflarının artmasına neden olabilir.

Liste Dışı Bırakılan İlaçlar

En dikkat çeken gelişme ise bazı ilaçların listeden çıkarılması oldu. Etkisizliği veya daha etkili alternatiflerin bulunması gibi nedenlerle liste dışı bırakılan ilaçlar, artık SGK tarafından karşılanmayacak. Bu durum, kronik hastalığı olan ve bu ilaçlara bağımlı hale gelen hastaları zor durumda bırakabilir.

Yapılan Düzenlemeler

Eklenen İlaçlar (EK-4/A)

FENOGAL 267 MG SERT KAPSUL: Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bu ilaç, listeye eklenmiştir. Bu eklemeler, hastaların daha geniş bir ilaç yelpazesine erişimini sağlayacak.

Düzenlenen İlaçlar (EK-4/A)

ENSONA YÜZEYSEL SOLÜSYON 20 MG/ML 60 ML: Bu ilacın geri ödeme koşulları yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklikler, ilaçların etkin ve verimli kullanımını artırmayı hedefliyor.

Çıkarılan İlaçlar (EK-4/A)

ACTIVIA ÇİKOLATA PARÇALI KAKAO (4X115 GR): Etkisizliği veya daha etkili alternatiflerin bulunması nedeniyle liste dışı bırakılan bu ürün, artık SGK tarafından karşılanmayacak.

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Bu değişiklikler, 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Detaylı bilgiye SGK'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

Bu düzenlemeler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini doğrudan etkileyecek ve özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden bireylerin durumunu yakından ilgilendirecek.