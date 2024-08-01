Özel Okullarda Yüzde 150 Zam: Fiyatlar 1 Milyon TL'yi Geçti

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için özel okul fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Antalya’da özel okul fiyatları yüzde 150'yi aşan bir artışla dikkat çekerken, İstanbul’daki fiyatlar 1 milyon TL'yi geçti.

Antalya Özel Okullar Birliği Sözcüsü Kenan Çelik'in Açıklamaları

Antalya Özel Okullar Birliği Sözcüsü Kenan Çelik, Antalya’da yerel okulların fiyatlarının 180 bin TL ile 280 bin TL arasında, zincir okulların ise 280 bin TL ile 500 bin TL arasında değiştiğini belirtti. İstanbul'da ise fiyatların 1 milyon lirayı aştığını duyurdu.

Temel Giderler ve Ek Ücretler

Özel okulların temel giderlerinin eğitim-öğretim ve yemek bedellerinden oluştuğunu vurgulayan Çelik, bazı okulların servis ücretlerini okul ücretine dahil ettiğini, bazılarının ise servis firmalarıyla velileri doğrudan buluşturduğunu belirtti. Antalya’daki özel okulların ücretleri, servis ve kıyafet hariç iki ana kategoriye ayrılıyor: yerel okullar ve zincir okullar.

Özel Okul Oranındaki Düşüş

Çelik, son üç yıl içinde Türkiye’de özel okul oranının yüzde 17-18’den yüzde 11-12 seviyelerine düştüğünü ifade etti. Bu durumun salgın ve aşırı okul açılmasından kaynaklandığını belirtti. Ancak Antalya’da Rusya ve Ukrayna'dan gelen ailelerin etkisiyle özel okul oranlarında pozitif bir gelişme yaşandı.

İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Çelik, İstanbul’daki özel okul fiyatlarının Antalya’ya göre en az yüzde 100 daha yüksek olduğunu ve zincir okulların fiyatlarının 1 milyon TL’yi geçtiğini belirtti. Ankara’nın da yüzde 60 daha pahalı olduğunu ifade eden Çelik, İzmir’in Antalya ile benzer seviyelerde olduğunu, Konya ve Sivas gibi şehirlerin ise Antalya’nın fiyatlarının biraz altında seyrettiğini bildirdi.

Velilere Tavsiyeler

Çelik, geçen yıl özel okul fiyatlarındaki artışın yüzde 150'yi geçtiğini ve bu artışın velilerin devlet okullarına geçmesine neden olduğunu söyledi. Devletin belirlediği artış oranının genellikle fiyatları karşılamadığını ve özel okulcuların öğrenci kaybını önlemek için mücadele ettiğini belirtti. Velilere özel okul seçerken reklamların yanıltıcı olabileceğini, bu nedenle okulun içini görmeleri ve okulun kurucusuyla birebir görüşmeleri tavsiye etti. Yerel ve eğitimci kökenli okulların tercih edilmesini önerdi.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Fiyatları (Antalya)