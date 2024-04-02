Seçim sonrası ibrelerde son durum 'Akaryakıta zam gelecek mi?'

Yerel seçimlerin ardından doların hızla düşmesi, akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluşturdu. Ancak, Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıtta indirim beklentisini zayıflattı. Brent petrol, 27 Mart'tan bu yana 84 dolardan 87 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz haftalarda hem benzine hem de motorine zam yapıldı. Ancak, daha sonra motorine bir indirim geldi. Zam oranlarına bakıldığında, 21 Mart 2024 itibarıyla benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapıldığı görülüyor.

Ancak, motorine geçtiğimiz hafta cumartesi günü bir indirim yapıldı; benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde, akaryakıt fiyatlarında belirgin bir indirim ya da zam beklenmiyor. 2 Nisan'da geçerli olan akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, İstanbul (Avrupa Yakası) için benzinin litre başına 43,40 TL, motorinin litre başına ise 41,93 TL olduğu görülüyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litre başına 43,41 TL, motorinin litre başına ise 41,93 TL olduğu gözlemlenirken, Ankara'da benzinin litre başına 44,13 TL, motorinin litre başına ise 42,72 TL olduğu kaydediliyor. İzmir'de ise benzinin litre başına 44,33 TL, motorinin litre başına ise 42,92 TL olduğu belirlendi.