İşte Isparta'da seçimi kazanan muhtarlar:
- Dere Mahallesi: Şakir Taşçeken
- Karaağaç Mahallesi: İbrahim Akyıldız
- Gülistan Mahallesi: Musa Doğan
- Çünür Mahallesi: Hasan Derebek
- Hızırbey Mahallesi: Murat Dingil
- Halife Sultan: Şaban Akyol
- Fatih Mahallesi: Osman Başpınar
- Işıkkent: İbrahim Çil
- Anadolu Mahallesi: Nadir İlhan
- Akkent Mahallesi: Adnan Ünal
- Bağlar Mahallesi: Fatih Korkmaz
- Bahçelievler Mahallesi: Yasemin Bardak
- Batıkent Mahallesi: Hasan Tuncer
- Binbirevler Mahallesi: Aysun Helvacı
- Çelebiler Mahallesi: Adnan Tuncolu
- Davraz Mahallesi: Hasan Aydemir
- Doğancı Mahallesi: Ali Divarcı
- Emre Mahallesi: Gürcan Suvay
- Gazi Kemal Mahallesi: Mürsel Gürsel
- Zafer Mahallesi: Kamil Turan
- Gülcü Mahallesi: Fatih Şençimen
- Halıkent Mahallesi: Şakir Yaylacı
- Halife Sultan Mahallesi: Şaban Akyol
- Yenice Mahallesi: İsmail Akkaya
- Yedişehitler Mahallesi: Adem Şamlı
- Yayla Mahallesi: Mustafa Kemal Başaran
- Vatan Mahallesi: İzzet Yıldırım
- Sülübey Mahallesi: Yaşar Mazi
- Sidre Mahallesi: Hacer İnci Özbey
- Sermet Mahallesi: Bekir Küçüktütüncü
- Sanayi Mahallesi: Ayhan Ergül
- Ayazma Mahallesi: Süleyman Bargın
- Hisar Mahallesi: Mehmet Alyüz
- İskender Mahallesi: Ramazan Geyranlı
- İstiklal Mahallesi: Erol Kalay
- Keçeci Mahallesi: Gökhan Büyükleblebi
- Kurtuluş Mahallesi: Sıtkı Ağlarcı
- Kutlubey Mahallesi: Ahmet Özev
- Mehmet Tönge Mahallesi: Emin Parıldar
- Modernevler Mahallesi: Ebru Özbayrakçı
- Muzaffer Türkeş Mahallesi:
- Pirimehmet Mahallesi: Mustafa Bayram Kısadere
- Kepeci Mahallesi: Osman Bingöl
- Turan Mahallesi: Ali Büyüksilleli
- Gülevler Mahallesi: Ali Akçakoca