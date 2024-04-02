Emekliler için Promosyon Ödemelerinde Önemli Açıklama: Hakkınızı Kaybetmeyin!

Emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla kamu bankalarında iki katına çıkarıldı, böylelikle 8 ila 12 bin lira arasında artırıldı. Ancak, bu promosyonu alabilmek için emekli vatandaşların belirlenen prosedürleri takip etmeleri gerekiyor. SGK'nın resmi açıklamasına göre, 12,7 milyon emeklinin ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılıyor.

SGK'nın açıklamasına göre, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarıldı ve 8 ila 12 bin lira arasında belirlendi. Ayrıca, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon vatandaş da başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarından alabileceklerdir. Ancak bu promosyon ödemeleri için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Promosyon ödemelerine ilişkin belirtilen miktarların asgari seviyede olduğu ve bankaların kendi kampanyalarıyla miktarları artırabilecekleri belirtiliyor. Kamu bankaları, emeklilerin promosyon ücretlerini otomatik olarak güncellemezler, bu nedenle emeklilerin bağlı oldukları şubelere giderek güncelleme başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Aynı şubeden aldığı promosyona ek zam istemeyen ve başka bir banka seçmek isteyen emekliler ise sözleşme bitiminden sonra e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Ancak, banka değiştirmek isteyen emeklinin bu işlemi maaşı almadan 10 gün önce tamamlaması gerekiyor. Bu prosedürleri takip etmeyen emekliler promosyonu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.