​SDÜ’lü Öğrenciler Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı

​SDÜ’lü Öğrenciler Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı
ISPARTA
G.Tarihi: 27.12.2023 22:45
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SDÜ’lü Öğrenciler Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı
 
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Profesyonel Halkla İlişkilerTanıtım Araştırmaları dersi kapsamında, “Güvenli Patiler” projesiyle Boğaziçi Koleji’ndeki anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı.
 
İletişim Fakültesi öğrencileri; Dilan Kartal, Gözde Günay, Altay Kara, Şaver Buğdaycı, Buse İnce, Serhat Güneş ve Gizem Yılmaz proje kapsamında ilk gün anaokulu öğrencilerine hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini ile ilgili eğitici bilgiler verdi ve onlara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladı. Yüz boyama gibi etkinlikler gerçekleştirmenin yanı sıra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Isparta BelediyeBaşkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün’ün katkılarıyla hazırlanan kedi kulübelerine el baskısı yapan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Gün sonunda öğrenciler “Mete ve Pati’nin Hayvan Dostları” adında tiyatro oyununu Tekeler Kostüm ve Kostüm Organizasyon katkısıyla çocuklara sergiledikten sonra Boğaziçi Koleji’nin katkılarıyla da çocuklara rozet hediye edildi. 27 Aralık’ta projenin diğer aşamasında iseYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu SDÜ kedi noktalarına kulübeler yerleştirildikten sonra Boğaziçi Koleji’ndeki anaokulu çocukları ziyarette bulundu. Kendilerinin de el baskısı yaptığı kulübelerin önüne su ve mama verildi. Düzenlenen etkinliklere, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Boğaziçi Koleji Anaokulu Koordinasyon Öğretmeni Duygu Ümitlikatılım sağladı. Fahretdin Gözgün proje hakkında duygularını “Bu proje sayesinde "Anne, çantamda mamam olsun yolda kedi görürsem mama vereceğim" diyecek çocuklar yetişiyor. Ben bu projeye destek sağladığım için çok memnun oldum. Proje yürütücülerine de ayrıca teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.Proje sorumlularından Buse İnce ise “Yapmış olduğumuz projenin başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Proje sonunda öğrencilerin hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini aşıladığımızı düşünüyorum.” diye proje hakkında görüşünü belirtti.
 
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