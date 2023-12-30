TÜBİTAK Koordinasyonlu Bilim Söyleşilerine Katılım

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Bilim Söyleşileri'ne katılım sağladık. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi ve Eğirdir Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek Orman ve Ormancılık konulu söyleşiler düzenledik.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Oğuz ÇOBAN ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Mühendisi Dr. Sultan ÇELİK UYSAL'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşilerde, ağaçlandırma, silvikültür, orman koruma, odun üretimi ve korunan alanlarda yürütülen ormancılık çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.Sayın öğretmenlere ve sevgili öğrencilere gösterdikleri ilgi ve nazik konukseverlikleri için teşekkür ederiz. Orman Genel Müdürlüğü olarak bilim ve teknolojiye duyduğumuz önemi vurgulamak ve gençleri bu alanlara yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.