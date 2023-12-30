ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ KADIN KOLLARI İL BAŞKANI YONCA ÇİL'DEN DUYURU

Sayın Üyeler,

Atanamayan Uzmanlar Derneği'nin Kadın Kolları'nda görev almak üzere Yonca Çil, Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanı olarak atanmıştır. Kendisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapmış ve ailevi, sağlık ve mesleki nedenlerle istifa etmek zorunda kalmış eski uzman çavuş eşlerinden biridir.

Bu dernek, 3269 sayılı kanun kapsamında uzman çavuş olarak görev yapmış ve istifa etmiş bireyleri bir araya getirerek haklarını savunma amacı gütmektedir. Özellikle 7 yıl ve üzeri görev yapmış uzman çavuşların, memuriyet hakkına sahip olmalarına rağmen bu hakkın kurumların inisiyatifine bırakılmasını eleştirmektedir. Bu durumda, referans ve torpil uygulamalarının ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Dernek, uzman çavuş eşlerinin haklarının adaletli bir şekilde verilmesini talep etmekte ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek adına çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Uzman çavuş eşleri, çocuklarıyla birlikte yaşadıkları geçim sıkıntılarına dikkat çekmekte ve devlet eliyle genel atama beklediklerini ifade etmektedirler.

Bu süreçte Yonca Çil, Kadın Kolları İl Başkanı olarak atanarak, dernek faaliyetlerinde aktif rol alacak ve uzman çavuş eşlerinin sesini daha geniş kitlelere duyurmaya çalışacaktır. Dernek, üyelerinin haklarını savunmak ve adaleti sağlamak için mücadele etmeye devam edecektir.