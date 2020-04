Sosyal Mesafenin Yarattığı Belirsizlik ve Kaygıdan Nasıl Korunuruz?

Sosyalleşmenin insanlar için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Taysi, sosyal mesafe ve izolasyonun bireylerde korku, kaygı, depresyon ve öfkeye neden olabileceğini söyledi.Sosyal mesafenin “başka insanlara temas mesafesi” anlamına geldiğinin altını çizen Doç. Dr. Ebru Taysi, sosyal bir varlık olanın insanın, uyarıcı azlığı neticesinde çeşitli sorunlar yaşayabileceğini vurguladı. Doç. Dr. Taysi, evde günlerce ve haftalarca kalan bireylerin sosyalleşme ve farklı çevresel uyarıcılara maruz kalma ihtiyacını gideremeyecek olmalarının hem fiziksel hem de zihin sağlığına olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Doç. Dr. Taysi şöyle konuştu: “Bu süreçte yaygın stres kaynakları, kişi için anlamlı faaliyetlerde azalma, duyusal ve sosyal uyarıcı eksikliği, mali sıkıntılar, gelecekle ilgili belirsizlik, sosyal destekte azalma olabilir.”Sosyal mesafe, karantina ve izolasyon döneminde bireylerin korku, kaygı, depresyon, öfke, engellenmişlik, can sıkıntısı, kontrol kaybı hissi, damgalanmışlık yaşayabileceklerinin altını çizen Doç. Dr. Ebru Taysi, pandemi döneminde bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığı için şu tavsiyelerde bulundu:“Pandemi süreciyle ilgili bilgileri sadece güvenilir kaynaklarla sınırlayın. Süreçle ile ilgili bilgi edinmenin yanında evde farklı aktivitelerde gerçekleştirin; kitap okuma, müzik dinleme, ders çalışma, yeni bir dil öğrenme gibi. Günlük bir rutin oluşturun. Sosyal izolasyon bittikten sonra kaldığımız yerden devam edebilmek için gün içinde iş, egzersiz veya öğrenme gibi düzenli günlük aktiviteleri devam ettirmek önemlidir. İnsanoğlu için yüz yüze etkileşim önemlidir ancak bu dönemde sınırlanmıştır. Sosyal destek ihtiyacımızı telefon görüşmeleriyle, mesajla, video görüşmeleriyle gidermemiz önemlidir. Can dostlarımızda bize duygusal destek sağlayabilir ancak hayvanlar ve insanlar arasında virüs geçirgenliği konusunda daha fazla bilgi sahibi olana kadar enfekte olmuş kişilerin can dostlarınızdan uzak durmasında fayda vardır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek bağışıklık sisteminin güçlü kalması açısından önemlidir. Kaliteli uyku, iyi beslenme, evde egzersiz yapmak oldukça önemlidir. İhtiyaç olursa online psikolojik destek alınabilir. Daha önce görüştüğünüz bir psikologunuz varsa kendisiyle belirleyeceğiniz bir yöntemle destek alınımını sürdürebilirsiniz. Stresi yönetmek ve pozitif kalmak için psikolojik stratejileri kullananın. Endişelerinizi inceleyin ve gerçek endişe ile başa çıkma yeteneğinizi değerlendirirken gerçekçi olmayı hedefleyin. Felaketleştirmeyin. Yapabileceklerinize odaklanın ve değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edin. Kendinizi rahatlatacağınızı düşündüğünüz eylemler gerçekleştirin. Bu dönemde kaygı hissetmek normaldir ancak uzun süren uykusuzluk, günlük sorumlulukları yerine getirememe, artan ilaç ve alkol kullanımı varsa bir uzmana başvurmada fayda vardır.”