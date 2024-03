Sağlık Tehlikesi! Dr. Oetker, Zararlı Ürünü Marketlerden Toplatıyor

Tarih: 9 Mart 2024Dünya genelinde tanınan gıda devi Dr. Oetker, sağlığa zarar verebilecek bir nedenle "Smoothie Bowl with strawberry, banana, chokeberry and linseed" ürününü geri çağırma kararı aldı. Almanya merkezli şirket, söz konusu üründe bulunan patulin adlı madde nedeniyle insan sağlığını tehdit edebilecek olumsuz etkilerin ortaya çıkabileceğini belirtti.Patulin maddesinin tüketilmesi durumunda mide bulantısı, kusma ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği ifade edildi. Dr. Oetker, bu risk nedeniyle ürünü market raflarından toplama kararı alırken, vatandaşları ürünü tüketmemeleri konusunda uyardı.Şirketin yaptığı açıklamada, geri çağrılan ürünün son kullanma tarihinin 23 Nisan 2024 olduğu ve çok sayıda ülkede satışa sunulduğu bilgisi paylaşıldı. Bu ürünü satın almış olan vatandaşlar, ürünü aldıkları mağazaya iade ederek ücretlerini geri alabilecekler.Patulin, insan sağlığına zarar verebilecek karsinojenik özellikte bir toksindir. Bu madde, toksik bir gıdanın tüketilmesi durumunda mide rahatsızlıkları ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca, aşırı miktarda alındığında bağışıklık sisteminde sorunlara yol açabileceği belirtiliyor.Dr. Oetker'in geri çağırdığı ürünle ilgili yaşanabilecek sağlık sorunlarını önlemek adına, tüketicilere ürünü kullanmaktan kaçınmaları ve iade seçeneğinden faydalanmaları öneriliyor. Sağlık ve güvenlik her zaman önceliklidir, bu nedenle tüketicilerin bu gibi geri çağrı bildirimlerine dikkat etmeleri önemlidir.