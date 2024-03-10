12 Yılın Ardından Bir İlk!

Tarih: 9 Mart 2024Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak "12 yıl sonra bir ilk" dedi. Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+" seviyesine yükseltti ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.Fitch'in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından uygulanan politika değişiklikleri Türkiye'nin kredi notunu olumlu etkiledi. Bu gelişme, 12 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunun arttığı ilk kez olarak kayda geçti.Mehmet Şimşek, sosyal medya paylaşımında uyguladıkları ekonomik programın somut sonuçları sayesinde ülkenin kredi notunun yükseldiğini vurguladı. Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmadığını belirten Şimşek, kredi notunun bir kademe yükseltilerek Türkiye'nin görünümünün pozitife çevrildiğini ifade etti.Bakan Şimşek, not artışında Türkiye'nin uluslararası normlara uygun, kural bazlı ve öngörülebilir politikalarının etkili olduğunu söyledi. Ayrıca, makro-finansal istikrarın güçlenmesiyle bu olumlu gelişmelerin artacağını belirtti.Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleşen değişikliklerin ekonomi yönetimini etkilediğini hatırlatan Şimşek, bu süreçte ekonomide yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Merkez Bankası'nın faiz politikasında yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye'nin uluslararası ekonomi sahnesindeki konumunun güçlendiği belirtildi.