Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklamaları

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63" dedi. Bakan Koca ayrıca il il vaka sayısını ilk kez açıkladı. Koca ayrıca, "601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı" ifadelerini kullandı. Koca, kısıtlamaların da artırılacağını duyurdu.



Dünya insanının ekran başından izlediği haberler eskiye benzemiyor. Dünyanın her ülkesi bu savaşta ayrı bir cephe. Karşımızda sürekli hareket halinde olan, koyduğumuz sınırlarda zayıf noktaları tehdit eden bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. Araya mesafe koymak bizi güçlü kılıyor.

Temas, mesafe ve izolasyon. Bu üç kelime hayati önemde. Eğer temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak. Davranış ortak olmalıdır.

Başaracağımızdan bir an bile şüphe duymuyorum. Bir yönüyle bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü en erken kontrol altına almaktır.

Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz.



Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63.

601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.

Virüs çok hızlı bulaşıyor. Başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızda yayılıyor. İzolasyon ve hareketsizliğin son derece önemli olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum.Her hastaya test yapılması gibi yanlış bir algı var. Günlük test kapasitemiz 15 bini buldu. Şu an 71 merkezde çalışılıyor. 89 merkeze çıkmak üzere önümüzdeki birkaç gün için plan yapıldı.Çin'den 400 bin tane geldi, elimizde ayrıca bir milyon kit var. Biz hem merkez sayılarımızı artırıyoruz hem de çalışabilecek bütün merkezlere izin veriyoruz.Geçen hafta 10 binlere gelebileceğimizi ifade etmiştim, şimdi 15 bin olduk. Haftaya 20-25 bine çıkacağımızı rahatlıkla söyleyebiliyorum. Biz sahayı çok iyi taramak istiyoruz. Test sayısı her geçen gün daha çok artacak. Pozitif vaka sayısı da çok artacak. Önemli olan hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısını minimumda tutmak.Hastalık şüphesi olanlara yapılması değil de herkese bu testin yapılması ayrıca kendisinin negatif olduğunu düşünebilir, rahat davrandığı için birçok kişiye bulaşabilir. Hastalık bulgusu olan kişilere bu test yapılmalı ve herkes önümüzdeki dönemi pozitifmiş gibi geçirmeli.Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı şu anda 1,58. Birçok ülkeden aşağı durumdayız, daha aşağıya düşürmek bizim için son derece önemli. Çünkü düşük olan ülkelerde de bu sayının giderek arttığını biliyoruz.Dün itibariyle bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka var.Vefat edenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar.Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara ve Konya'da 7 kişi hayatını kaybetti.Özellikle temasınız varsa ve riskli bir bölgeden geliyorsanız bu durumda hastalık bulgusu olmayabilir ve o dönemde test pozitif çıkabilir. Hiçbir hastalık bulgunuz olmadan bunun olabilirliğini gösterdiği önemli.Bölgesel tedbirlerle ilgili yapılması gereken şu: Bazı iller başta olmak üzere ağırlıklı bütün ülkede hareketliliği azaltan bir önerisi olmuştu Bilim Kurulunun. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devreye girmişti. Bundan sonraki süreçte bölgesel birtakım daha sıkı tedbirler alınabilir. Önemli olan hareketliliği azaltmak, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak. Tek önleyici tedbirin bu olduğu çok net görülüyor.Çin'den getirdiğimiz ilacı yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğuna kullandık. Bilim Kurulu ilaçla ilgili analiz yapıyor. Analiz ve uygulama şekli önümüzdeki günler netleşmiş olur.Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok.Bilim Kurulunun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz, bu kararların ne olduğu da belli. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş-çıkışların kontrolü istenmişti. Bu bütün Türkiye'de uygulandı. Önümüzdeki dönemde bu daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak.