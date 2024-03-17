Resmi gazetede yayımlandı

Evinde Gürültü Yapanlar Dikkat! Yüksek Cezalar Geliyor

Apartman ve Sitelerde Gürültüye Son: Yeni Tebliğde Belirlenen Cezalar



İstanbul - Apartman ve sitelerde yaşanan gürültü sorunlarına karşı önemli bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, evinde gürültü yaparak komşularını rahatsız edenler artık ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalacaklar.

Apartman yaşamında belirlenen kurallara uymayanlar için getirilen cezalar, gürültü, yüksek sesle müzik, televizyon ve telefon kullanımı gibi konuları kapsıyor. Komşuların şikayeti üzerine zabıta veya karakola başvurulmasıyla uygulanacak idari para cezaları, geçen yıla göre yüzde 58 oranında artırıldı.

Çevre Kanunu'na göre belirlenen standartların üzerinde gürültü çıkaranlar için öngörülen cezalar da netlik kazandı. Yapılan düzenlemeyle, farklı alanlardaki gürültüye neden olanlar için ayrı cezalar belirlendi:

Standartlara uymayan konutlar için 7 bin 667 Türk Lirası,

Ulaşım araçları için 23 bin 155 Türk Lirası,

İş yerleri ve atölyeler için 77 bin 372 Türk Lirası,

Fabrikalar, şantiyeler ve eğlence yerleri için ise 232 bin 264 Türk Lirası ceza uygulanacak.