Çiftçiler İçin Yeni Sistem: Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Önemli Düzenleme: Kapalı Ortam Üretimine Geçiş



Türkiye'deki tarım sektöründe önemli bir değişiklik kapıda! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile çevresel etkilerin kontrol edildiği bitkisel üretim alanlarının takibi için bir kayıt sistemi oluşturuluyor.

Planlı üretim politikalarının hayata geçirilmesini sağlayacak olan bu sistem, çeşitli kapalı ortamlarda yapılan bitkisel üretimlerin kayıt altına alınmasını hedefliyor. Yapılan düzenleme ile birlikte "Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği" de yürürlükten kaldırıldı.

Kapalı ortamda bitkisel üretim, bitkilerin ihtiyaç duyduğu çevre koşullarının kontrol altında tutulduğu yapay ortamlarda gerçekleştirilen üretim şeklini ifade ediyor. Bu kapsamda alçak tüneller, sera, çadır, konteyner gibi yapılar kullanılarak kapalı üretim ortamları oluşturuluyor.

Yeni düzenleme kapsamında, 100 metrekare kapalı alanda bitkisel üretim yapan çiftçilerin, kayıtlarını sisteme eklemek veya güncellemek için gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları gerekiyor. Birden fazla ilçede üretim yapan çiftçiler ise ilgili il müdürlüklerine başvuruda bulunabilir veya yetkilendirilmişse işlemlerini internet veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.

Yeni kayıt sistemi, en geç 31 Temmuz 2025 tarihine kadar aktif hale getirilecek. Bu süre zarfında, mevcut Örtüaltı Kayıt Sistemi üzerinden başvurular ve kayıtlar gerçekleştirilecek. Geçiş sürecinde, Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kaydedilemeyen ancak uygun bulunan kapalı ortamda bitkisel üretim birimleri için il/ilçe müdürlükleri tarafından geçici kayıt belgesi düzenlenecek ve bu belge düzenlendiği takvim yılının sonuna kadar geçerli olacak.

Tarım sektöründe yapılan bu önemli düzenleme ile çiftçilerin kapalı ortamda bitkisel üretim süreçlerinin daha düzenli ve denetlenebilir hale gelmesi hedefleniyor.