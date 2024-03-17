Erken Emeklilik Geliyor: 1 Milyon Kişi Sevindirici Haberi Aldı!
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli olacaklara sevindirici haber verdi. Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar sürerken, yapılan düzenlemeyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkını elde edecek. Erkeklerde emeklilik yaşı 60'a, kadınlarda ise 58'e inecek.
Ayrıntılar haberimizde:
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli olacaklara sevindirici haber verdi. Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar sürerken, yapılan düzenlemeyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkını elde edecek. Erkeklerde emeklilik yaşı 60'a, kadınlarda ise 58'e inecek.
Ayrıntılar haberimizde:
- Erkekler 60, Kadınlar 58 Sınır: Düzenlemeyle, Bağ-Kur'lu erkeklerin emeklilik yaşı 60'a, kadınların ise 58'e düşürülüyor. Ayrıca, 3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler, 7200 gün prim tamamlandığında emeklilik hakkı elde edecek.
- Kimler Faydalanacak? Düzenleme, bakkal, kasap, berber, kuaför gibi küçük esnafın yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelere de erken emeklilik hakkı tanıyacak.
- Çalışmalar Devam Ediyor: Bakan Işıkhan, esnafın prim gün sayısının düşürülmesi konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. İşte detaylar: "Burada 5 yıl kazanıyorlar aslında, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanımış oluyoruz. Biz talimatlarımızı aldık."