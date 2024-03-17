Erken Emeklilik Geliyor: 1 Milyon Kişi Sevindirici Haberi Aldı!

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli olacaklara sevindirici haber verdi. Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar sürerken, yapılan düzenlemeyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkını elde edecek. Erkeklerde emeklilik yaşı 60'a, kadınlarda ise 58'e inecek.

Ayrıntılar haberimizde:

Erkekler 60, Kadınlar 58 Sınır: Düzenlemeyle, Bağ-Kur'lu erkeklerin emeklilik yaşı 60'a, kadınların ise 58'e düşürülüyor. Ayrıca, 3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler, 7200 gün prim tamamlandığında emeklilik hakkı elde edecek. Kimler Faydalanacak? Düzenleme, bakkal, kasap, berber, kuaför gibi küçük esnafın yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelere de erken emeklilik hakkı tanıyacak. Çalışmalar Devam Ediyor: Bakan Işıkhan, esnafın prim gün sayısının düşürülmesi konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. İşte detaylar: "Burada 5 yıl kazanıyorlar aslında, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanımış oluyoruz. Biz talimatlarımızı aldık."