Rektör Çarıkçı’nın Ramazan Bayramı Mesajı

Milletçe, İslam âlemi için rahmet ayı olan kutsal Ramazan’ı geride bırakmanın hüznünü yaşarken bir yandan da manevi değerlerimizi, kardeşliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bayramlar bizleri aynı ortak değerler altında buluşturan, huzura kavuşturan, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma günleridir. Dinimizin düşünce, tutum ve davranışlarımızı kuşatan bir bütün ve güzellikler dini olduğunu unutmadan bu bayram, bayram yapamayan, sevgi ve merhamete muhtaç savaş mağdurlarını, mazlum ve mağdur tüm insanlığı dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafya farkı gözetmeksizin bayramın rahmeti ile kucaklamalı ve dualarımızı bu insanlar üzerinden de eksik etmemeliyiz. Hep beraber sevince dönüşen bayramların gerçek anlamda bayram olduğunu unutmadan yaşamalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, bu Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığın iyiliğine ve barışa vesile olması temennisiyle, sağlık, huzur ve barış içinde nice bayramlara erişmemizi yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm Ispartalı hemşehrilerimin, SDÜ ailesinin akademik ve idari personelinin, Üniversitemiz öğrencilerinin, milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.