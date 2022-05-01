NİLGÜN USTA'DAN BAYRAM SÜRPRİZİ

NİLGÜN USTA BAYRAMDA AÇIK!

Nlgün Usta'nın tadı ve kalitesi tescilli Adıyaman çiğköfteleri bayramda da sizlerle...

Kg fiyatı:

bu akşama kadar

19.90₺, yarın ise 30₺ olarak

satışa çıkacak.

MÜKEMMEL ÇİĞKÖFTE RAKİPSİZ LEZZET NİLGÜN USTA'DA

Bir etsiz çiğköfte bu kadar lezzetli olabilir mi? Eğer Nilgün Usta yapıyorsa evet! Taptaze yeşillikleri, boool limonu ve acısıyla bu çiğ köftenin tadı damağınızda kalabilir!

Isparta'da Nilgün Usta'nın ürettiği çiğköfteler rakipsiz eşsiz bir tat sunuyor. Şimdi bir çiğ köfte olsa da yesek dediğin an, çiğköften NilgünUsta’dan!

Merkez şube:

Çelebiler mah 119 cadde No 25/1

ISPARTA

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