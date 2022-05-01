NİLGÜN USTA BAYRAMDA AÇIK!
Nlgün Usta'nın tadı ve kalitesi tescilli Adıyaman çiğköfteleri bayramda da sizlerle...
Ramazan Ay'ına özel kampanya devam ediyor.
Malzemesiz çiğköftenin Kg fiyatı: bu akşama kadar 19.90₺, yarın ise 30₺ olarak satışa çıkacak.
MÜKEMMEL ÇİĞKÖFTE RAKİPSİZ LEZZET NİLGÜN USTA'DA
Bir etsiz çiğköfte bu kadar lezzetli olabilir mi? Eğer Nilgün Usta yapıyorsa evet! Taptaze yeşillikleri, boool limonu ve acısıyla bu çiğ köftenin tadı damağınızda kalabilir!
Isparta'da Nilgün Usta'nın ürettiği çiğköfteler rakipsiz eşsiz bir tat sunuyor. Şimdi bir çiğ köfte olsa da yesek dediğin an, çiğköften NilgünUsta’dan!
Merkez şube: Çelebiler mah 119 cadde No 25/1 ISPARTA
Telefon: 0 536 870 18 16