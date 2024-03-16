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Ramazan Alışverişi Yapacaklara Müjde: 800 TL İade Fırsatı!

Ramazan Alışverişi Yapacaklara Müjde: 800 TL İade Fırsatı!
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Ramazan Alışverişi Yapacaklara Müjde: 800 TL İade Fırsatı!
 ING Bankası'ndan Özel Ramazan Kampanyasıyla Kolay Alışveriş İmkanı
Giriş Paragrafı: Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bankalar, müşterilerine destek olmak ve alışverişlerini kolaylaştırmak adına çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kapsamda ING Bankası, Ramazan alışverişlerine özel bir fırsat sunuyor. Yapılacak alışverişlerde müşterilere toplamda 800 TL bonus iade edilecek.
Kampanya Detayları: ING Bankası, 8 Mart - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak özel Ramazan kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, Bonus üye iş yeri marketlerinden tek seferde 750 TL ve üzeri harcamalarda her ikinci alışverişte 100 TL bonus verilecek. Toplamda ise müşterilere 800 TL'ye kadar bonus imkanı sağlanacak.
Nasıl Yararlanılır? Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin, alışveriş yapmadan önce ''KATIL'' yazıp, 2205'e SMS göndermeleri yeterli olacak. Her bir alışverişin farklı günlerde yapılması gerekmekte olup, aynı gün içinde yapılan harcamalarda yalnızca bir harcama kampanyaya dahil olacaktır. Kampanyaya, ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart sahipleri katılabileceklerdir. Ancak ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil edilmeyecektir. Bonuslar, 18 Nisan 2024 tarihinde kartlara yansıtılacak ve kampanya müşteri bazında olduğundan, her müşteri en fazla 800 TL bonus kazanabilecektir. Kampanyaya sadece yurt içinde yapılan peşin ve taksitli harcamalar dahil edilecektir.
Sonuç Paragrafı: ING Bankası'nın düzenlediği bu özel Ramazan kampanyasıyla müşteriler, alışverişlerinden bonus kazanmanın yanı sıra Ramazan'a özel ekonomik avantajlardan da yararlanabilecekler. Bu kampanya, bankanın müşterilerine olan desteğini ve memnuniyetini artırmak adına atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

 
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