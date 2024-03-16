Sigara Paketlerinde Yeni Dönem: Fiyat Bilgisi ve Kodlama Zorunlu Olacak

Türkiye'de Tütün Ürünlerine Yönelik Yönetmelik Değişikliği Açıklandı

Türkiye'de tütün mamullerinin üretim ve ticaretini düzenleyen yönetmeliklerde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslakla birlikte, sigara, puro, sigarillo ve nargilelik tütün gibi ürünlerin paketlerinde bazı zorunluluklar getiriliyor. Bu değişiklikler arasında, paketlerde üretim tarihi ve yeri gibi bilgilerin kodlama şeklinde yer alması öne çıkıyor.

Fiyat Bilgisi ve Emisyon Değerlerine İlişkin Düzenlemeler: Taslakta belirtilene göre, tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paketlerin üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte belirtilerek tüketiciye sunulacak. Bununla birlikte, üretimdeki emisyon seviyeleri de artık daha fazla dikkate alınacak. Ürünün çevreye saldığı maddelerin analiz sonuçları, belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına göre değerlendirilecek.

Üretim İzinlerine İlişkin Yeni Adımlar: Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, sigara paketleme makineleri için verilen izinlerin takibi daha sıkı bir şekilde yapılacak. Şirketlerin, proje tadilatı kapsamında aldıkları izinler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Bu adımın amacı, tütün ürünlerinin takibini ve denetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmektir.

