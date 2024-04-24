"Isparta TÜBİTAK Bölge Yarışması: Öğrencilerin Bilim ve Teknolojiyle Buluşması"

Isparta, 18. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na ev sahipliği yaparak bilim ve teknolojiye önemli bir platform sağladı. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 6 il ve 100'den fazla proje ile 300'ün üzerinde öğrencinin katılımıyla başladı.

Vali Aydın Baruş'un yanı sıra TÜBİTAK yetkilileri, il müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve STK temsilcilerinin katıldığı açılış töreninde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi vurgulandı. Vali Baruş, çocukların gelecekteki potansiyellerini ortaya çıkarmak için yapılan bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Açılış konuşmasında, çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisi ve yeteneklerinin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı. Vali Baruş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Milli Teknoloji Hamlesi programı kapsamında düzenlenen yarışmanın, Isparta ve bölgesi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Yarışmanın açılış kurdelesi, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından kesilerek resmi olarak başlatıldı. Vali Baruş, sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Yarışma sergisi, 25 Nisan tarihine kadar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Jüri tarafından belirlenecek projeler, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak ve öğrencilerin bilimdeki başarılarını daha geniş bir platformda sergileme fırsatı bulacaklar.