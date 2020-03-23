MSB açıkladı: Er ve erbaşlara 14 gün gözetim!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Corona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.' ifadeleri yer aldı



MSB'den yapılan açıklama şöyle;



Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.



14 GÜN GÖZETİM SÜRESİ



Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi Koronavirüs enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarfedilmektedir.







