Memleketimiz Sizlerle Güzelliklere Kavuştu

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde, Kunduracılar Sitesi çevresi ve Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaret etti. Esnaf, Başkan Başdeğirmen'e desteklerinin sonuna kadar olduğunu vurgulayarak, "Başkanımız, memleketimize güzellikler getirdi" dedi.Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, mahalle mitinglerinde vatandaşlarla buluşurken, esnaf ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Başkan Başdeğirmen, 113. Cadde, Kunduracılar Sitesi çevresi ve Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafa hayırlı kazançlar dileklerini iletti, vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Başdeğirmen, her girdiği dükkanda esnafın yoğun ilgi ve büyük teveccühü ile karşılaştı. Başkan Başdeğirmen’e esnaf ziyaretinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti.2019 yerel seçimlerinde oylarını Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen’e verdiklerini belirten esnaf, hizmetlerden memnun olduklarını ve 31 Mart’taki mahalli idareler seçimlerinde tekrar oylarını Başkan Başdeğirmen’e vereceklerini vurguladı. Esnaf, “Başkanım Allah kolaylık versin, sonuna kadar beraberiz. Çok memnunuz. Aynen devam edelim. Her zaman arkanızdayız. Memleketimiz sizinle güzelliklere kavuştu. Başaracağınızdan eminiz. Desteğimiz sizinle” dedi.Bir kadın vatandaş da annesinin hasta olduğunu, Isparta Belediyesi’nin gönderdiği elektrikli yataktan istifade ettiklerini belirterek, “Başkanım size her gün dua ediyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. O yatak bizi çok rahatlattı. Tuşuna basıyoruz yemeğini yediriyoruz. Ambulans hizmetinizden de çok yararlanıyoruz. Rabbim yardımcınız olsun” diye konuştu.