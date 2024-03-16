Tural’ın Masal Park Projesi Belediyeye ilham kaynağı oldu

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, çocuklar için hazırladığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Tural'ın öncülüğünde geliştirilen Masal Park Projesi, belediye yönetimine ilham kaynağı oldu.



Tural, çocukların beğenisini kazanacakları Masal Park'ın hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak, projenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.



Masal Park Projesi, çocukların keyifli vakit geçirebileceği ve çizgi film kahramanlarının bulunduğu bir park olarak planlanıyor. Tural'ın bu projesi, mevcut belediye yönetimi tarafından da olumlu karşılandı.Tural, çocukların beğenisini kazanacakları Masal Park'ın hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak, projenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.