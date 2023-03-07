Her Telden, Her Ritimden Parçalar: Radyomix Saat 18:00'de

"Müziğin En Karışık Adresi: Radyomix!" "Her Telden, Her Ritimden Parçalar: Radyomix!" "Radyomix, Müziğin Sınırlarını Zorluyor!" "En Yeni Şarkılar, En Sevilen Klasikler: Radyomix'te Hepsi Var!" "Radyomix: Müziği Karıştır, Eğlenceyi Katla!"

Isparta'da Evrensel FM'de 96.6 Mhz frekansında yayın yapan Dj Soner'in sevilen programlarından biri olan "Radyomix" dinleyicileri yine müziğin keyifli dünyasına götürüyor. Soner'in enerjik sunumu ve müzik seçimleri, herkesin beğenisini kazanıyor.Soner, uzun yıllardır radyo sektöründe yer alan bir DJ ve müzik tutkunu. Programında her türlü müzik türünden parçaları bir araya getirerek, dinleyicilerin farklı tarzlara aşina olmalarını sağlıyor.Isparta'da Evrensel FM'de yayın yapan DJ Soner, dinleyicilerine yabancı müzik ve remixlerle dolu eğlenceli bir program sunuyor. Haftanın belirli günlerinde yayınlanan program, geniş bir müzik yelpazesi sunuyor ve dinleyicilerine müzikal yolculuklar yaşatıyor.DJ Soner, yabancı müzik konusunda uzmanlaşmış bir isim ve programında en son hitleri, klasikleri ve unutulmaz parçaları bir arada çalıyor. Ayrıca programında remixler de yer alıyor ve dinleyicilerine farklı bir müzik deneyimi sunuyor.Dinleyicilerden gelen istekleri de değerlendiren DJ Soner, programını interaktif bir hale getiriyor ve dinleyicileriyle iletişim halinde kalıyor. Programıyla Isparta'da geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden DJ Soner, yabancı müzik sevenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelmiş durumda.Eğlenceli ve enerjik programıyla dinleyicilerini coşturan DJ Soner, müzik dolu saatler geçirmek isteyen herkesi programını dinlemeye davet ediyor.Dj Soner 96.6 Mhz Evrensel FM'de...