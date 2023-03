Isparta'da Radyomix programında yayın yapan DJ Soner, dinleyicileriyle arasında güçlü bir bağ kurarak, şehrin müzik hayatına renk katmaya devam ediyor.

Müzik tutkunu olan Soner, Radyomix'te her hafta en yeni şarkıları, unutulmaz klasikleri ve farklı tarzlardan parçaları dinleyicilerine sunuyor. Yaptığı programlarla sadece Isparta'da değil, Türkiye genelinde de büyük bir hayran kitlesi oluşturuyor.

Soner'in programı, Radyomix'in en sevilen programları arasında yer alıyor. Dinleyicileri, her hafta Soner'in sunduğu müzik ziyafetinin heyecanını yaşıyor. Programında, müziğin yanı sıra dinleyicilerle sıcak bir iletişim kuran Soner, herkesin sevdiği ve istediği parçaları çalmak için yoğun bir istek listesiyle karşı karşıya kalıyor.

Radyomix programında Soner'in yer aldığı her an, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Soner'in keyifli sunumu ve seçtiği müzikler, dinleyicilerin günün stresinden uzaklaşıp, müziğin ritmine kaptırmalarını sağlıyor.

Isparta'da müzik tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Radyomix programının sevilen DJ'lerinden Soner, dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Kendisine ve programına destek olan tüm müzikseverlere teşekkür ediyoruz.