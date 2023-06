Isparta, Türkiye artık gül mevsiminin ortasında ve Uluslararası Gül Festivali'nde şehir rengarenk parlıyor. 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şenlik, Atatürk Anıtı'na şenlik çelengi takdimi ve ardından hareketli bir kortej ile başladı. Alayı izlemek için toplanan binlerce seyirciyi araçlardan gül yaprakları ve gülsuyu yağmuruna tutarken, büyüleyici bir görüntü oluştu.Büyüleyici atmosferiyle herkesi büyüleyen Isparta'da düzenlenen Uluslararası Gül Festivali resmen başladı. Festival, kentin göbeğinde yer alan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Yürüyüş alayı daha sonra belediye binasından valilik binasına kadar devam etti. Festival kapsamında, Isparta'nın simgesi olan gül, katılımcıların üzerine serpilerek, bu muhteşem çiçeğin ekonomik ve turizm değeri sergilendi. Festival, binlerce kişinin geçim kaynağı olan Isparta'nın nadide gülünü dünyaya tanıtmak için bir kez daha küresel bir platform görevi gördü.Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte Isparta Valiliği ve Belediyesi her yıl olduğu gibi her yıl da Uluslararası Gül Festivali'ni düzenliyor. Yurt içi ve yurt dışından halk oyunları gruplarını ağırlayan festival, 15 Temmuz Cumhuriyet Anıtı ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başladı. Festival çelengi Atatürk Anıtı'na Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu tarafından takdim edildi.Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, yaşamının önemli bir bölümünü yağ gülü yetiştirmeye ve kentin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya adayan merhum Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'yi saygıyla anıyor. Büyükçulcu, Isparta halkının bu muhteşem çiçeğe duyduğu derin takdiri dile getirerek, gülün maddi ve manevi önemini vurguladı. Isparta'da geçimlerini gül yetiştiriciliği ile sağlayan ve kent ekonomisine katkı sağlayan binlerce gül üreticisine geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükçulcu, "Gül hasadı ilimize bereket getirsin."Dünya gülyağı ihtiyacının önemli bir bölümünün Isparta'da karşılandığını, kentin gurur kaynağı olduğunu ve kozmetik sektörüne katkı sağladığına dikkat çeken Büyükçulcu, "Isparta dünyanın en iyi güllerini üretiyor ve bize önemli bir kazanç sağlıyor. Ekonomik gelir Son yıllarda ilimizde gül turizminin artması da bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu." Konuşmasını büyük bir sevinçle "Isparta'da artık gül mevsimi" diyerek noktaladı.Vali Aydın Baruş, gülün başta mutluluğu temsil etmek üzere tüm insanlar için olumlu anlamlar taşıyan değerli ve güzel bir çiçek olduğunu ifade etti. Gül, "Bizim için sevgiyi, zarafeti ve saygıyı simgeler. Gül güzel bir kokuyu temsil eder. Ayrıca Türk toplumu olarak, 'gül' kelimesini kurulu medeniyetlerimizde derin anlamlar ifade etmek için kullandık." Vali Baruş, Isparta'nın dünyanın gül bahçesi olduğunu vurgulayarak, dünyadaki gülyağı talebinin önemli bir bölümünü gururla karşıladı. Gül bahçeleri, gül yüzlü halkı ve gülün büyüleyici kokusuyla Isparta halkına, böyle bir yerde yaşamanın mutluluğunu yaşatarak, kendi şehirlerinden gurur duymalarını teşvik etti. Bu eşsizliği dünyaya ve Türkiye'ye sergilemek amacıyla her yıl düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nin Isparta'nın aydınlık yarınlarına katkı sağlamasını temenni etti.