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Isparta Uluslararası Gül Festivali Coşkusuyla Başladı

Isparta Uluslararası Gül Festivali Coşkusuyla Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.06.2023 22:03
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Isparta, gülün başkenti olarak her yıl düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen festival, çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.
Festivalin başlangıcı, Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin kabri başında yapılan dualarla gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin torunları ve vatandaşlar bu programa katıldı.
Festival kapsamında düzenlenen Gül Koşusu ise sporcuların ter döktüğü bir etkinlik oldu. Koşunun 5 farklı kategorisinde dereceye giren sporculara Vali Baruş ve protokol üyeleri tarafından madalya ve para ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından Romanya ve İran folklor ekipleri festival için Isparta'ya gelenlere dans gösterileri sundu.
Öğleden sonra gerçekleşen etkinliklerde ise çelenk koyma töreni ve kortej düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninde Vali Baruş ve Belediye Başkan Vekili Büyükçulcu tarafından Festival Çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Tören sırasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Baruş yaptığı konuşmada gülün sevgi, zarafet, saygı ve güzel koku simgesi olduğunu belirtti. Ayrıca gülün Türk toplumu için derin anlamlar içeren bir kelime olduğunu vurguladı. Isparta'nın gül bahçeleriyle donatılmış bir şehir olduğunu ve bu güzelliklerin dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılması için Uluslararası Gül Festivali'nin her yıl düzenlendiğini ifade etti.
Belediye Başkan Vekili Büyükçulcu ise Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin gül tarımına katkılarından bahsederek gülün maddi ve manevi olarak önemini vurguladı. İsparta halkının gülün kıymetini iyi bildiğini ifade etti.
Festival, kortejle devam etti. Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş da korteje katılarak vatandaşlara Isparta'nın simgesi olan gül ve gülsuyu serpildi. Kortej boyunca Isparta Belediyesi'ne gelen milli ve yerli otomobil üreticisi TOGG da yer aldı. Mehteran ekibi, okullar, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, yabancı ülkelerin temsilcileri ve çeşitli guruplar da korteje katıldı.
Ardından festival kapsamında Meydan Alışveriş Merkezi içerisinde ve bahçesinde kurulan stantlar ziyaret edildi. Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, resim, el sanatları, ahşap işleme, STK ve eğitim kurumları stantlarını gezerek sergilenen eserleri inceledi. Vali Baruş ayrıca Fevzi Paşa İlkokulu bahçesindeki şişme oyun alanına geçerek çocuklarla sohbet etti ve oyunları denedi.
Isparta Uluslararası Gül Festivali, gülün önemini vurgulayan etkinlikler ve renkli atmosferiyle Isparta'da gerçekleşen güzel bir etkinlik olarak devam ediyor.
 
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