Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında, gülü şehre getiren ve şehrin gül ile marka olmasına vesile olan Müftüzade Gülcü İsmail Efendi kabri başında dualarla anıldı. Gülcü Mahallesi Mezarlığında gerçekleşen programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesince düzenlenen Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında saat 11.00’da Gülcü Mahallesi Mezarlığında düzenlenen programa Müftüzade Gülcü İsmail Efendinin aile yakınları da katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okunurken, programın ardından Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Müftüzade İsmail Efendinin yakınları ile bir süre sohbet etti.