PATENTTEN SONRA YOGAYI ISPARTA'YA TANITIYORLAR

Isparta'ya Patent sektöründe önemli kazanımlar sağlayan Arıkaya çifti, şimdi de trendi her geçen gün yükselen Yoga'yı tanıtma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Doğancı Mahallesinde Yoga Okulu açan Pınar Arıkaya, sağlıklı yaşam ve sporu bir arada bulunduran yorganın herkesin hayatında olması gerektiğini vurguladı. Arıkaya, "Okulumuz, her yaş grubuna hitap edecek. Halen Yoga Okuluna devam eden 40 civarında katılımınız var. Kısa adı HİS olan Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan ve Gençlik Spor Müdürlüğü'nden onaylı6 yıldır Eğitmen olarak çalışıyorum.İlgi yoğun. Çalışan her meslekten katılımcımuz var." dedi.Eşini her daim destekleyen Metin Arıkaya ise Isparta’ya böyle bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Yoga Okulu' nun açılışına Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural başta olmak üzere oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.Yoga okulu'nun açılış kurdelasını Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki oda başkanları yaptı, işyerinin hayırlı olmasını dilediler.