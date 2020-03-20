ISPARTA'DAN ALINAN 100 KAN NUMESİNİN SONUÇLARI GELDİ



Çin'in hubei eyaleti'ne bağlı vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 220 bini aştı. Türkiye'de ise Coronavirüs'ten 3 kişi hayatını kaybetti. 191 kişinin test sonuçları ise pozitif çıktı.



NEGATİF ÇIKTI!



Isparta'da hastanelere Coronavirüs şüphesi ile gelen ve KYK öğrenci yurdunda misafir edilen umreciler den yaklaşık 100 kan numunesi alındı.

Numuneler Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ankara'daki yetkili laboratuvara gönderildi. Yapılan testlerin sonucu ise negatif çıktı.



Isparta Valiliği ile Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan numune alma işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Isparta'da her türlü önlem ve tedbir Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı bildirildi.











