Çalışmayan Emeklilere Müjde!

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi kabul edildi. Bu düzenlemeden sadece çalışmayan emekliler yararlanabilecek.5 bin TL'lik ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu düzenlemeyi geçtiğimiz günlerde duyurarak milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu müjdeyi vermişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilere 5 bin TL ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilere hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini paylaştı.Emekli maaşı ara zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla artırılacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak. İyileştirmede özellikle düşük emekli maaşı alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor.Emekli maaşı ara zam çalışmaları için detaylar Meclis'in açılmasıyla beraber netleşmeye başlayacak. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı ara zam çalışmalarının sonuçlanması bekleniyor. Emekli maaşı zammı düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.Yaklaşık 18 milyon kişiye bir ödemenin söz konusu olması ve bütçe dengesini bozmadan çalışmaların gerçekleşmesi nedeniyle Bakanlık ince eleyip sık dokuyor. Bu düzenlemelerle milyonlarca emeklinin alım gücünün artırılması hedefleniyor.