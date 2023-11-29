Isparta'daki Cinayet Olayı ile ilgili Yeni Gelişme

Isparta Yalvaç'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı kavga olayında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı. Ferhat Tokmak'ı öldürdükten sonra cesedini boş bir araziye atan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.26 Kasım tarihinde Çınaraltı bölgesinde meydana gelen olayda, H.K. (46) ve F.Y. (37) ile Ferhat Tokmak arasında bir aracın içinde başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ferhat Tokmak, başından vurularak hayatını kaybetti.H.K. ve F.Y., cinayetin ardından Ferhat Tokmak'ın cansız bedenini Özgüney yolundaki boş bir alana atmış, daha sonra ise emniyete giderek cinayeti itiraf etmişlerdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, cinayetin ardındaki detaylarla birlikte hukuki sürecin başladığını gösteriyor. İlerleyen günlerde mahkeme süreci devam edecek.