Isparta'da Dolandırıcılık Olayı

Antalya ilinde ikamet eden M.Ş. isimli şahıs, kendisine ait Motosikleti facebook üzerinden 34.500 TL. karşılığında Isparta ili Gönen ilçesi Baladız mahallesinde ikamet eden A.A. isimli şahsa satmak üzere; 27 Kasım 2023 tarihinde Antalya ilinden Baladız mahallesine getirdiği, şüpheli A.A. isimli şahsın motosikleti deneme sürüşü yapmak bahanesiyle kaçırması neticesinde dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir.Meydana gelen dolandırıcılık olayının şüpheli/şüphelilerini tespit etmek maksadıyla, Gönen İlçe J.K.lığı tarafından yapılan çalışmalar ve ısrarlı takip sonucunda dolandırıcılık olayım organize şekilde birlikte hareket ederek gerçekleştirdikleri tespit edilen A.A, S.A. ve M.A. isimli şahıslar yakalanmıştır. Olayda çalman motosiklet Baladız mahallesinde bulunarak sahibine teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.