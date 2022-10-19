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Isparta'da Via Market ile herşeyi paketleyin muhafaza edin! Ambalajlayın!

Tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık, masa örtüsü, strafor, ıslak mendil, peçete,sofra kağıdı, sızdırmaz kaplar, baklava sızdırmaz plastik, köpük tablot, kapaklı köpük tabak, paket servis köpük tabak, kürdanlar hemde toptan fiyatına perakende!

Isparta'da Via Market ile herşeyi paketleyin muhafaza edin! Ambalajlayın!
ISPARTA
G.Tarihi: 19.10.2022 00:27
305823 Okunma
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta'da Düğün salonları, Hastane, ofis, okul, büfe ve benzeri yerlerde ihtiyaç duyulan kullan at  malzemeleri pratik kullanım özellikleri ile hem zamandan tasarruf hem de kolaylık sağlıyor.

Düğün ,organizasyon bir davet için sunum masanız ve misafirlerinizin oturacağı masalar çok önemlidir. Kullan At ürünler ile sunum masalarınızın toplanması çok pratik  ve çok daha hijyen olacak.

Isparta'da en kaliteli kullan at ürünleri, ucuz temizlik ve detarjan ürünleri için hemen Via Market Kağıt Ambalaj ile iletişime geçin...!

Tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık, masa örtüsü, strafor, ıslak mendil, peçete,sofra kağıdı, sızdırmaz kaplar, baklava sızdırmaz plastik, köpük tablot, kapaklı köpük tabak, paket servis köpük tabak, kürdanlar hemde toptan fiyatına perakende!

Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
Website:www.viamarket.com.tr
Adres: Çünür mahallesi Süyelman Demirel caddesi 5323 sokak Çünür Life apartmanı No:3/1 A101 yanı
 
Isparta'da en kaliteli ambalaj ürünleri tedarikçisi Via Market
 Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey Via Market'te satılıyor. Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler. Temizlik malzemeleri, mikrofiber bezler, Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler,   Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar, Kaliteli Hizmeti Korumanın İlk Adresinde Via Market'te  üstelik  ister toptan ister perakende şeklinde alın!
  
Katlanabilir karton kutular, baskılı bantlar ve kompozit köpük yemek taşıma kapları, Köpük tabak ve bardaklar
Genel ambalaj, Karton kutular, polietilen ambalaj,Perakende satış paketleri, Yemek paketleri,Kutular ve karton kutular
Palet sarma ve streç film, Ambalaj bantları,Kabarcık sarma bantları,Boşluk doldurma ve yastıklama köpükleri, Karton rulolar
Polietilen ve kağıt torbalar, Zımba ve yapıştırıcı, Plastik içermeyen ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri, nakliye kutuları ve e-ticaret ambalajları ile Her Şeyi Paketleyin...!
  
Sizin için doğru ambalajı seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, daha fazla ayrıntı istiyorsanız veya herhangi bir ürün veya  toptan satış hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişime geçin.
 
VİA MARKET KAĞIT AMBALAJ HAKKINDA
Isparta'nın önde gelen çevre dostu ambalaj tedarikçilerinden biridir ve etik ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen rakipsiz çeşitli çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ürünler sunar. Via Market; Kaliteli ürünlere, uygun fiyatlara, esnek hacimlere ve üstün müşteri hizmetlerine odaklanan Hastaneleri, okulların, üniversitelerin, şirketlerin, mağazaların, fırınların, restoranların, kafelerin ve paket servislerin gıda ve catering ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.
Via Market ile israfı azaltan ''Yeniden Kullanılabilir'' ürünlerin kullanımını teşvik edin
Çöp depolama sahalarına çıkan çöp hacmini azaltmaya yardımcı olacak geri dönüştürülebilir ürünler sunuyoruz.

Kutu ve Ambalaj Malzemeleri
  • Ambalaj Paketleme Ürünleri
  • Kullan At Ürünler
  • Paket Lastiği
  • Hediye Paketleme Malzemeleri
  • Kuruyemiş Torbası
  • Streç Film
  • Hijyen Aparatları
  • Alışveriş Torbası
  • Buzdolabı Poşeti
  • Dekoratif Kutu
  • Koli Bandı
  • Poşet Dosya
  • Mutfak Önlükleri
  • Çöp Torbası
  • Kolonyalar
  • Plastik Bardak
  • Yapıştırıcı ve Bantlar
  • Uyarı & Yönlendirme Ürünleri
  • Dezenfektanlar
  • Maskeleme Bantları
  • Servis Gereçleri
  • Çift Taraflı Bantlar
  • Alüminyum Folyo
  • Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri
  • Kağıt Ürünleri
  • Plastik Tabak
  • Plastik Çatal
  • Plastik Kase
  • Maske
  • Kurulama Bezleri
  • Duvar Sticker
  • Genel Çok Amaçlı Temizlik
  • Kaplama Kağıdı
  • Okul Etiketi
  • Yapıştırıcı
  • Servis Tabakları
  • Pişirme Kağıdı
  • Sıvı Sabun
  • Mutfak Makası
  • Bulaşık Süngeri
  • Süngerler
  • Ofis Çöp Kovası
  • Peçete
  • Tuvalet Kağıdı
  • Temizlik Eldiveni
  • Islak Mendil
  • Maskeler
  • Leke Gidericiler
  • Profesyonel Temizlik Ürünleri
  • Eldiven
  • Hasta Temizlik Ürünleri
  • Saklama Kutusu
  • Plastik Kaşık
  • A4 Fotokopi Kağıdı
  • Çok Amaçlı Temizleyici
VİA MARKET  ÜRÜNLERİ HAKKINDA DETAYLI GÖRSELLER
 
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Isparta'da Via Market ile herşeyi paketleyin muhafaza edin! Ambalajlayın!
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