Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey Via Market'te satılıyor. Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler. Temizlik malzemeleri, mikrofiber bezler, Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler, Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar, Kaliteli Hizmeti Korumanın İlk Adresinde Via Market'te üstelik ister toptan ister perakende şeklinde alın!Katlanabilir karton kutular, baskılı bantlar ve kompozit köpük yemek taşıma kapları, Köpük tabak ve bardaklarGenel ambalaj, Karton kutular, polietilen ambalaj,Perakende satış paketleri, Yemek paketleri,Kutular ve karton kutularPalet sarma ve streç film, Ambalaj bantları,Kabarcık sarma bantları,Boşluk doldurma ve yastıklama köpükleri, Karton rulolarPolietilen ve kağıt torbalar, Zımba ve yapıştırıcı, Plastik içermeyen ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri, nakliye kutuları ve e-ticaret ambalajları ile Her Şeyi Paketleyin...!Sizin için doğru ambalajı seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, daha fazla ayrıntı istiyorsanız veya herhangi bir ürün veya toptan satış hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişime geçin.Isparta'nın önde gelen çevre dostu ambalaj tedarikçilerinden biridir ve etik ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen rakipsiz çeşitli çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ürünler sunar. Via Market; Kaliteli ürünlere, uygun fiyatlara, esnek hacimlere ve üstün müşteri hizmetlerine odaklanan Hastaneleri, okulların, üniversitelerin, şirketlerin, mağazaların, fırınların, restoranların, kafelerin ve paket servislerin gıda ve catering ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.Via Market ile israfı azaltan ''Yeniden Kullanılabilir'' ürünlerin kullanımını teşvik edinÇöp depolama sahalarına çıkan çöp hacmini azaltmaya yardımcı olacak geri dönüştürülebilir ürünler sunuyoruz.