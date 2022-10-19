İdari ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından olan muhtarlık müessesesine verilen önemin göstergesi olarak 19 Ekim tarihi “Muhtarlar Günü” olarak ilan edilmiştir.Muhtarlarımız görev yapmış oldukları mahalle veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, ayrıca halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler.Yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olan Muhtarlarımız, gerek sorunlara zamanında çözüm üretmek, gerekse halkın hizmetle buluşma noktasında birinci derecede görev üstlenmektedirler.Demokratik yapının en önemli birimlerinden biri olan muhtarlık müessesesi; temsil ettiği mahalle veya köy halkının daha hızlı ve kaliteli hizmete ulaşması ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha iyi şekilde yararlanabilmesi için merkezi kurumsal yapıya dahil edilerek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Muhtarlar Daire Başkanlığı” kurulmuştur. Vatandaşlarımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelen muhtarlarımızın talep ve sorunlarını bu sayede daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştırma imkânına kavuşmuşlardır.Bu vesileyle, kamu hizmetlerinin köylerimize ve mahallelerimize ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.