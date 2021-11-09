Isparta’nın organizasyon merkezi Tempopark, nişan ve düğün törenleri için kampanya başlattı: 31 Aralık 2021 tarihine kadar rezervasyon yaptıranlar için nişan töreni 2 bin 900 TL olacak. Törenler 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecek. Aynı tarihleri kapsayan büyük kış düğünü kampanyası ise her şey dâhil 4 bin 900 TL olacak.
Kurumsal yapısını ‘Isparta’nın organizasyon merkezi’ olarak konumlandıran Tempopark, 2022 kış dönemi nişan ve düğün kampanyası başlattı.
-Büyük kış düğünü indirimi
Her şey dâhil 4 bin 900 TL
Geçerlik süresi: 31 Mart 2022
-Nişan töreni:
2 bin 900 TL
Geçerlik süresi: 31 Mart 2022
Isparta’nın organizasyon merkezi Tempopark, kampanyalar için son rezervasyon tarihinin ise 31 Aralık 2021 olduğunu belirtti.
-Bir ömür unutulmayacak ânlar değerlidir ve özen ister
Tempopark, sektöründe marka bir kurum hâline geldi. ‘Isparta’nın organizasyon merkezi’ olan Tempopark, yaşam boyu unutulmayacak ânları içeren nişan ve düğün törenleri için özenli ve güvenilir yatırımlar yaptı. Zira kurum pasta imalathanesi kurdu, mutfak oluşturdu. Pasta ve yemekleri (Isparta mutfağının özgün lezzeti helva kabune dâhil) genel şemsiyesi altında oluşturduğu yapıda üretiyor.
Kurum, toplantı, seminer, kahvaltı ve özel organizasyonlar da gerçekleştiriyor. Tempopark’ta 4 ayrı salon ve kır düğünü için muhteşem güzellikte bir de bahçesi bulunuyor. Salonların ikisi 800’er kişi kapasiteli. 80 araçlık otoparkı bulunan kurumda mezuniyet törenleri de yapılabiliyor.
Erken Rezervasyon Fırsarını Kaçırmayın....!
-İletişim:
Isparta’nın Organizasyon Merkezi Tempopark
-Adres:
Gülevler Mahallesi, 124 Cadde, 4001 Sokak, No: 5
-Rezervasyon T:
0 (536) 930 00 99
-Web:
http://tempopark.com
-Elektronik Posta:
iletisim@tempopark.com