EVLENEMEYEN GENÇ KALMASIN! TEMPOPARK'TAN BÜYÜK KAMPANYA

Kurumsal yapısını ‘Isparta’nın organizasyon merkezi’ olarak konumlandıran Tempopark, 2022 kış dönemi nişan ve düğün kampanyası başlattı.





-Büyük kış düğünü indirimi

-Nişan töreni:

Isparta’nın organizasyon merkezi Tempopark, kampanyalar için son rezervasyon tarihinin ise

olduğunu belirtti.

-Bir ömür unutulmayacak ânlar değerlidir ve özen ister

Tempopark, sektöründe marka bir kurum hâline geldi.

olan Tempopark, yaşam boyu unutulmayacak ânları içeren nişan ve düğün törenleri için özenli ve güvenilir yatırımlar yaptı. Zira kurum pasta imalathanesi kurdu, mutfak oluşturdu. Pasta ve yemekleri (Isparta mutfağının özgün lezzeti helva kabune dâhil) genel şemsiyesi altında oluşturduğu yapıda üretiyor.

Kurum, toplantı, seminer, kahvaltı ve özel organizasyonlar da gerçekleştiriyor. Tempopark’ta 4 ayrı salon ve kır düğünü için muhteşem güzellikte bir de bahçesi bulunuyor. Salonların ikisi 800’er kişi kapasiteli. 80 araçlık otoparkı bulunan kurumda mezuniyet törenleri de yapılabiliyor.

-İletişim:

Isparta’nın Organizasyon Merkezi Tempopark

-Adres:

Gülevler Mahallesi, 124 Cadde, 4001 Sokak, No: 5

-Rezervasyon T:

0 (536) 930 00 99

-Web:

-Elektronik Posta:



























