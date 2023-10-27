Isparta'da Tefecilere Karşı Operasyon Düzenledi: 5 Gözaltı

Türk Polisi Tefecilere Karşı Operasyon Düzenledi: 5 Gözaltı
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların zor durumda bırakılarak haksız kazanç elde eden tefecilere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 23 Ekim 2023 tarihinde yapılan operasyonda, tefecilik suçunu işlediği iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda materyale el konuldu.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, pos cihazları kullanılarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlara %5 faizle kredi kartından nakit para verildiği belirlendi. Şüphelilerin 18.066 işlemde toplamda 270 milyon TL değerinde kredi kartı işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon sırasında, suçun işlenmesinde kullanılan 2 adet pos cihazı, telefon, dijital materyaller ve çok sayıda evrak da ele geçirildi.
Tefecilik suçunu işlediği iddia edilen 5 kişi hakkında yürütülen adli işlemler, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam etmektedir. Polis, tefecilik suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların zor durumda bırakılarak haksız kazanç elde eden tefecilere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 23 Ekim 2023 tarihinde yapılan operasyonda, tefecilik suçunu işlediği iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda materyale el konuldu.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, pos cihazları kullanılarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlara %5 faizle kredi kartından nakit para verildiği belirlendi. Şüphelilerin 18.066 işlemde toplamda 270 milyon TL değerinde kredi kartı işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon sırasında, suçun işlenmesinde kullanılan 2 adet pos cihazı, telefon, dijital materyaller ve çok sayıda evrak da ele geçirildi.
Tefecilik suçunu işlediği iddia edilen 5 kişi hakkında yürütülen adli işlemler, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam etmektedir. Polis, tefecilik suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.