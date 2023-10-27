Isparta'da Tefecilere Karşı Operasyon Düzenledi: 5 Gözaltı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların zor durumda bırakılarak haksız kazanç elde eden tefecilere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 23 Ekim 2023 tarihinde yapılan operasyonda, tefecilik suçunu işlediği iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda materyale el konuldu.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, pos cihazları kullanılarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlara %5 faizle kredi kartından nakit para verildiği belirlendi. Şüphelilerin 18.066 işlemde toplamda 270 milyon TL değerinde kredi kartı işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon sırasında, suçun işlenmesinde kullanılan 2 adet pos cihazı, telefon, dijital materyaller ve çok sayıda evrak da ele geçirildi.Tefecilik suçunu işlediği iddia edilen 5 kişi hakkında yürütülen adli işlemler, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam etmektedir. Polis, tefecilik suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.