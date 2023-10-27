Eroğlu Şalgam'dan Isparta 32 Spor'a Maddi Destek

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a, Eroğlu Şalgam İçecek'in sahibi Ramazan Eroğlu tarafından maddi destek geldi. Geçen sezonun başında takımın Afyonkarahisar kamp masraflarının %50'sini üstlenen Eroğlu, bu sezon da kulübe destek olmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir'in çocukluk arkadaşı olan Ramazan Eroğlu, pembe-yeşilli takıma maddi destekte bulunarak takımın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oldu.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Eroğlu Şalgam'ın sahibi Ramazan Eroğlu'nun bu olumlu jesti için teşekkürlerini ileterek, kendisine teşekkür etmek amacıyla isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Kulüp, bu tür desteklerin takımın başarısı için büyük önem taşıdığını ve böylesine destekçilere ihtiyaçları olduğunu vurguluyor.