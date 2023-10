​ Isparta Gönen'de Hünnap Hasadı Başladı: Lezzet ve Şifa Kapınızda!

Isparta'nın Gönen ilçesinde, lezzeti ve sağlığa faydaları ile ünlü olan hünnap meyvesinin hasadı başladı. Her yıl büyük bir merakla beklenen bu dönemde, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hünnap üretimini desteklemek amacıyla bilgilendirme ve saha çalışmaları sürdürülüyor.Gönen ilçesinde yaklaşık 40 dekarlık alanda yetiştirilen hünnap meyveleri, üreticilerin emekleri ve doğal koşulların birleşimiyle olgunlaşıyor. Hünnap fidanlarının 2-3 yaşlarından itibaren meyve vermeye başladığı belirtiliyor. Ayrıca, hünnap yetiştiriciliğinin diğer meyve türlerine göre daha ekonomik olduğu vurgulanıyor.Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve ziraat mühendisi Pınar Kaya, hünnap hasadı hakkında şunları söylüyor: "Isparta'nın Gönen ilçesinde kapalı meyve bahçelerinde yaklaşık 40 dekarlık alanda hünnap yetiştiriciliği yapılıyor. Hünnap ağaçları 2-3 yaşlarından itibaren ürün vermeye başlar ve her ağaç yılda 25-30 kilogram arasında ürün verebilir. Hasat işlemleri ekim ayı içerisinde gerçekleşir."Ayrıca, Gönen ilçesinde hünnap yetiştiriciliğinin kolay ve maliyet açısından avantajlı olduğuna dikkat çekilerek, üreticilere hünnap yetiştiriciliği konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. Her yıl lezzetiyle sofralara renk katan hünnap meyvesinin hasadı, hem yöre ekonomisine katkı sağlıyor hem de sağlıklı bir besin kaynağı olarak tüketicilere sunuluyor.