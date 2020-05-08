ISPARTA - Isparta'da yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulan vatandaşlar, kendi isimlerine ait fidanları toprakla buluşturdu.

Isparta Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce kentte karantina altındaki vatandaşlar için bin 100 fidan temin edildi.

Vatandaşlar, Murat Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde toprakla buluşturdukları fidanlara kendi isimlerini astı.

24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşının tahliyesi sağlanarak, Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirilmişlerdi.















