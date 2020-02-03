SENİRKENT BELEDİYESİ BÜLTENİ

Belediye Başkanımız Sayın Kadir HEYBELİ Beyefendi’nin girişimleri ile Meslek Yüksekokulumuza yeni dönem için “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ” bölümü kazandırıldı.23 Ocak 2020 Perşembe günü yapılan Sektörel Danışma Kurulu (SEDAK) toplantısında Yüksekokul Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK Beyefendi’nin anlatımı ile okulumuzun geçmiş, şimdi ve önümüzdeki dönem için yol haritasının sunumu ile başlayan toplantıda, “Tükiyenin Otomobili” vizyonuna destek amacıyla “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı” açılmasını uygun bulmuş “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı” için gerekli altyapı Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine Resim Konstrüksiyon, Mekatronik, Makine, Elektrik, İklimlendirme Soğutma ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinin altyapısı ile sağlanabileceği, ayrıca yeni kurulacak laboratuvar ve Atölye’nin de Senirkent Belediyesi tarafından desteklenerek yapılacağını Sayın Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ taahhüt etmişti.Bu kapsamda, Belediye Başkanımız Sayın Kadir HEYBELİ Beyefendi ve Yüksekokul Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK Beyefendi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversite Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim DİLER Beyefendi’yi ziyaret ettiler.Ziyaret neticesinde, #Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversite Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim DİLER Beyefendi, 2020-2021 döneminde “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi” bölümü açılmasını uygun buldu.Ülkemiz, İlçemiz ve Meslek Yüksükokulumuza hayırlı olsun…