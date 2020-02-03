ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





İlimizde 29.01.2020 günü Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayı E Sınavında, S.D isimli şahsın yerine başka bir aday girdiği şüphesi bildirilmiş, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemeler neticesinde, S.D isimli adayın yerine Joker aday olarak başka bir kişinin girdiği tespit edilmiştir.

Joker aday ile ilgili yapılan araştırmalar da Burdur İlinde yaşayan A.R.K isimli şahıs olduğu anlaşılmış, bunun üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan karar ile her iki şahısta yakalanmıştır.

Ayrıca Joker aday A.R.K’nin ikametinde yapılan aramada, başka şahıslara ait nüfus kayıt örnekleri, nüfus cüzdanları ve sürücü kursu dekontları ele geçirilmiş, şüpheli S.D ve A.R.K isimli şahıslar 31.01.2020 tarihinde mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında tutuklanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

