BELEDİYE MECLİSİ'NDE KABUL EDİLDİ!



Belediye Meclisi Şubat dönemi ilk oturumu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında yapıldı.

MHP Grup Sözcüsü Oğuzhan Göker, Meclis oturumu paralarının Elazığ ve Malatya deprem mağdurları için açılan hesaba bağışlanmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meclis üyelerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Deprem sonrası Isparta Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyaya Isparta halkının büyük destek verdiğini belirten Başdeğirmen, 7’den 70’e herkesin yardıma koştuğunu belirtti.